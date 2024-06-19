بعد مطالبته بخضوع بن جفير لاختبار كشف الكذب.. "معسكر الدولة" ينتقد تضارب نتنياهو

(وكالات)

علقت حزب معسكر الدولة الذي يتزعمه بيني جانتس، اليوم الأربعاء، على مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بالخضوع إلى اختبار كشف الكذب بالقول، "إذا كان نتنياهو يعتقد أن وزيرا يسرب أسرار الدولة فلماذا يمنحه السيطرة على شرطة إسرائيل".

وكان حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، قد طالب بن جفير بالخضوع إلى اختبارات كشف الكذب في حال أراد الانضمام إلى المشاورات الأمنية.

واتهم الحزب الذي نقل عن نتنياهو، الوزير اليميني بتسريب أسرار الدولة أثناء التواجد في منصبه.

من جانبه، أعرب بن جفير عن نيته الاستعداد للخضوع لاختبارات كشف الكذب، شريطة خضوع نتنياهو لها أولًا.