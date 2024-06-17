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خفر السواحل الصينية يتخذ تدابير تنظيمية ضد توغل غير قانوني لسفينة فلبينية

11:07 ص الإثنين 17 يونيو 2024

خفر السواحل الصينية

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بكين - (د ب أ)

قالت قوات خفر السواحل الصينية في بيان لها إنها اتخذت تدابير تنظيمية للرد على توغل غير قانوني من قبل سفينة فلبينية إلى المياه القريبة من رنآي جياو، صباح اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأوضح البيان أنه "اقتربت سفينة إمداد فلبينية بطريقة خطيرة ومتعمدة من السفن الصينية التي تبحر بشكل طبيعي في المياه المجاورة لرنآي جياو، متجاهلة التحذيرات الصارمة والمتكررة من الجانب الصيني".

وأضاف بيان خفر السواحل أن "هذا الفعل ينتهك اللوائح الدولية لمنع التصادمات في البحر".

وأشار البيان إلى أن "هذا الفعل أدى إلى تصادم طفيف، حيث يتحمل الجانب الفلبيني المسؤولية عنه كليا".

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