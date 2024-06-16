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BBC

خلال تحليقها.. وفاة طيّار مصري أثناء رحلة من القاهرة إلى الطائف بالسعودية (فيديو)

11:35 م الأحد 16 يونيو 2024

قائد الطائرة حسن يوسف عدس

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وكالات
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مساعد قائد طائرة ركاب مصرية وهو يعلن وفاة قائد الطائرة عبر مكبرات الصوت خلال تحليق الطائرة من القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية.
وجاء في إعلان الوفاة: "نعتذر لتغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة؛ وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".
وتوفي قائد الطائرة حسن يوسف عدس، بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء تشغيل للرحلة، ليتم تحويل مسارها إلى طار جدة بعد تدهور حالته الصحية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف صديق مقرب للطيار الراحل، أنه لم يتزوج بعد، مشيرا إلى أنه توفي خلال تشغيله لرحلة لإحدى الشركات الخاصة غير الشركة التي يعمل بها، موضحا أن إعلان الوفاة كان بهدف إعلام الركاب بسبب الهبوط الاضطراري في جدة وليس لإخافتهم، وفق تصريحات لـ "العربية نت".

وذكر صديق عدس، أن شقيق الطيار الراحل توفي قبل وقت قصير، والذي كان يعاني بدوره من السمنة ومضاعفاتها.
ونعت شركة "سكاي فيجن" المالكة للطائرة، الطيار الراحل، قبل أن تُشيع جنازته من منطقة الشيراتون.

وفاة قائد الطائرة وفاة طيار مصري القاهرة الطائف السعودية حسن يوسف عدس
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