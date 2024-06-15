إعلام عبري: الجيش يستدعي مقاتلين جوًا وبرًا لمنع اختطاف جثث قتلى مدرعة رفح

وكالات

كشفت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، عن استدعاء مقاتلي جيش الاحتلال الإسرائيلي جوا وبرا بهدف منع اختطاف جثث العسكريين القتلى في تفجير مدرعة رفح.

وقالت القناة العبرية، إن المدرعة التي كان تنقل الجنود الـ 8 القتلى استُهدفت أثناء تحركها، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال استغرق ساعتين للوصول إلى المدرعة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مقتل 8 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود الثمانية قُتلوا نتيجة انفجار لغم في ناقلة جند بتل السلطان في رفح بينهم نائب قائد سرية برتبة نقيب.

وكانت كتائب القسام قالت إنها نصبت كمينا مركّبا لقوات وآليات جيش الاحتلال بتل السلطان غرب رفح، واستهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت الكتائب أنه فور وصول قوة إنقاذ استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها ومقتل أفرادها.

وسبق وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع صوفا العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بدفعة صاروخية.