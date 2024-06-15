إعلان

BBC

الأونروا: أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية الحاد

05:10 م السبت 15 يونيو 2024

الأونروا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية الحاد مع استمرار القيود على الوصول للمساعدات.

وأكدت الأونروا أن أهالي قطاع غزة يواجهون مستويات يائسة من الجوع جراء القيود المفروضة على وصول المساعدات.

وأشارت الأونروا إلى أنها تواصل محاولات إيصال المساعدات للأهالي في القطاع، موضحة أن الوضع كارثي ويجب وقف إطلاق النار الآن.

وكان مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة أندريا دي دومينيكو قال، اليوم السبت، إن هناك عددا من المدنيين الذين يقتلون بشكل متزايد وسريع.

وأكد دي دومينيكو أن فرق المكتب لم يعد لديها موارد كافية، موضحا أن فقدان الأمن يعوق عملها.

وأشار دي دومينيك إلى أنهم يسعون إلى تأمين الوقود لضمان عمل المستشفيات، مؤكدا أن إغلاق معبر رفح يؤثر على المرضى ويهدد حياتهم.

وأوضح أنهم يُدخلون مساعدات إنسانية ووقودا عبر معبر كرم أبو سالم.

الأونروا سوء التغذية الحاد أطفال غزة طوفان الأقصى أهالي قطاع غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قصة الحملات البريطانية ضد "القواسم" في الخليج

إعلان

إعلان

* مواعيد صلاة عيد الأضحى فى القاهرة والمحافظات
* حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. هل تنكسر الموجة الحارة؟