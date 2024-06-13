رئيس الأركان الإسرائيلي: التجنيد ليس اختياريًا

وكالات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الانضمام للجيش مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، والتجنيد ليس أمرا اختياريا.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، أن الحرب التي تخوضها تل أبيب الآن متعددة الجبهات والجيش يعيد تجهيز نفسه لتحقيق أهداف الحرب.

وفيما سبق قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس -المستقيل مؤخرا من مجلس الحرب- في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية إنه يجب "حرق لبنان" إذا لم يتوقف حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.