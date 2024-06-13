إعلام عبري: جيش الاحتلال قدم للمستوى السياسي توصية بإنهاء العملية في رفح

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدم للمستوى السياسي توصية بإنهاء العملية في رفح في أقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم ضد لبنان.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه ناقش خلال اجتماعات مجموعة السبع في إيطاليا، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولم يفقد الأمل، وفق تعبيره.

ونقلت القناة 12 قالت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن التعديلات التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ليست طفيفة ولكنها تغييرات جوهرية تغير شكل الصفقة.

وأضافت القناة 12 نقلا عن المسؤول، أن تعديلات المقاومة هي في الواقع رد سلبي كامل على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه لا توجد خطط لإرسال وفد إسرائيلي قريبا لمواصلة المفاوضات حتى تبدى حماس استعدادها للتعامل مع صفقة بايدن.