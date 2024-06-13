الاحتلال يفرج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك

وكالات

أفرجت السلطات الإسرائيلية، أفرجت اليوم الخميس، عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان المنحل" عزيز الدويك، المعتقل منذ 17 أكتوبر الماضي، بعد أن قضى نحو 8 أشهر في السجن.

واعتقل الدويك (75 عاما) في 17 أكتوبر الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.

وكانت وكالة "الأناضول" نقلت في وقت سابق عن متحدث نادي الأسير الفلسطيني ماجد النجار، أن الدويك يمر بظروف صحية "صعبة جدا" في سجن النقب جنوبي إسرائيل.

وأضاف النجار وقتها أن الدويك "منذ اعتقاله، لا يتلقى العلاج الطبي المناسب".

وأشار إلى أنه "يعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموجلوبين بسبب مرض السكري"، موضحا أنه سبق أن أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى.