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وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: الاحتلال قد يلجأ لتوسيع الحرب بعد فشله في غزة

11:30 ص الخميس 13 يونيو 2024

علي باقري كني

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة على باقري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، إنه يجب وقف الجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية في غزة دون قيد أو شرط.

وأكد باقري أن على الدول الإسلامية استخدام كامل طاقاتها لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، موضحا أنه بعد فشل "الصهاينة" في غزة قد يرتكبوا خطأ آخر بتوسيع الحرب.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن تأييد بغداد لوقف إطلاق النار الدائم في غزة، معبّرا عن قلقه من احتمالية حدوث هجوم على جنوب لبنان.

وقال حسين إن العراق تحدث مع الجانب الإيراني عن أوضاع المنطقة الحساسة وعن سبل إيجاد حلول للتهدئة، مؤكدا أن توسع الصراع سيؤثر على جميع دول المنطقة ولابد من التوصل إلى حلول تنهي الأزمة.

على باقري وزير الخارجية الإيراني بالإنابة الجرائم الإسرائيلية فؤاد حسين غزة طوفان الأقصى
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