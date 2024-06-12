البنتاجون: وقف إطلاق النار بغزة سيؤدي لتخفيض التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم الأربعاء، إنها حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف العائم.

كما دعا البنتاجون إلى تخفيض التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيض التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حث على خفض تصعيد التوتر في المنطقة في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، لافتة إلى أن أوستن يؤكد في كل حواراته مع مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة تجنب إيذاء المدنيين.