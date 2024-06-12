عسكريون إسرائيليون: لم نقرر بعد إطلاق عملية عسكرية موسعة ضد حزب الله

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لم تقرر بعد إطلاق عملية عسكرية موسعة ضد حزب الله في لبنان.

وأكدت المصادر العسكرية الإسرائيلية، إلى أن حكومة الاحتلال تفضل مواصلة استهداف قياديين كبار بحزب الله في لبنان.

من جانبه، توعّد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين الأربعاء بزيادة العمليات ضدّ اسرائيل "كمّاً ونوعاً"، رداً على "اغتيال" القيادي العسكري البارز في الحزب طالب عبدالله بغارة ليلاً في جنوب لبنان.

وقال صفي الدين في كلمة خلال تشييع عبدالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، "إذا كانت رسالة العدو النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية، فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي... سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا وكما ونوعا".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من لبنان نحو الدولة العبرية غداة غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل قيادي بارز في حزب الله.

ووفقا لمصدر عسكري تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية، يعتبر هذا القيادي الأرفع رتبة الذي يقتل منذ بداية التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل أكثر من ثمانية أشهر.