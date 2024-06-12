مسؤول كويتي: 35 حالة وفاة في حريق بسكن عمال مكتظ جنوب العاصمة

كل العيون على رفح.. حملة تضامنية عالمية تحظى بتفاعل أكثر من 40 مليون

الكويت - (د ب أ)

أفاد مسؤول كويتي، اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات جراء حريق جنوب العاصمة تجاوز 35.

وقال مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان في تصريح صحفي اليوم، إن عدد الوفيات جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35، وإنه تم نقل 15 مصاباً إلى المستشفيات توفي منهم أربعة.

وكشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب عن أن الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، مشيرا إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية أعلنت سقوط أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق بمنطقة المنقف جنوب العاصمة الكويت.

وقالت وزارة الصحة إنها تتابع عن كثب حالة المصابين، وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير الاحتياجات الضرورية كافة، ولضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية، كما قامت الوزارة بتشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.