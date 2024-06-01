قراصنة إنترنت ينفذون هجومًا واسع النطاق على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا

برلين- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن قراصنة إنترنت نفذوا هجوما واسع النطاق على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط في ألمانيا.

وقالت الوزارة إنه تم إخطار مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) للتعامل مع الواقعة.

من جانبها، ذكرت دوائر حكومية إن برلين تأخذ الحادث على محمل الجد للغاية.

وأضافت الوزارة أن من غير الممكن بعد الحديث عن حجم الضرر أو عن الجهة المهاجمة بسبب التحقيقات الجارية. وأوضح متحدث: "لكن نوعية الهجوم تشير إلى جهة فاعلة شديدة الاحترافية".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم طال بيانات حساسة.

وأفادت متحدثة باسم الحزب المسيحي بأن"البنية التحتية لتقنية المعلومات تم فصلها جزئياً عن الشبكة وعزلها كإجراء احترازي". ومع ذلك، فإن الموقع الإلكتروني للحزب لا يزال متاحا. كما أوردت صحيفة "نويه فيستفاليشه" الألمانية المحلية تقريرا عن الحادثة نقلا عن الأمين العام للحزب كارستن لينيمان.

يذكر أن الحزب المسيحي يشكل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يعرف بالتحالف المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا، ويتصدر نتائج استطلاع الرأي في قائمة أكثر الأحزاب شعبية متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه وهو حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي.