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الخارجية تصدر بيانا هاما للمصريين في الخارج بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي

11:30 م الخميس 09 مايو 2024

وزارة الخارجية المصرية

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أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس، تخصيص وسائل تواصل من أجل تلقي استفسارات المصريين في الخارج، بخصوص مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي، والتي بدأت اعتبارا من 1 مايو الجاري وتستمر لمدة شهرين.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة والحرص على التعامل مع الاستفسارات التي ترد من المصريين في الخارج بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي.

وكشفت الوزارة أن المصريين في الخارج يمكنهم إرسال الاستفسارات من خلال التواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال رقم الهاتف (+20155 7066757)، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني:(info@tagneedinit.gov.eg).

وطالبت الوزارة في بيانها المواطنين المصريين بالخارج والراغبين في تسوية موقفهم التجنيدى بشكل نهائي، بسرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لتلك المبادرة.

وزارة الخارجية المصرية المصريين في الخارج مبادرة تسوية الموقف التجنيدي
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