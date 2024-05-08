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جمعية المحاربين القدماء تكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين

06:17 م الأربعاء 08 مايو 2024

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

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كتب- محمد سامي:

كرمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بقيادة الجيش الثالث الميدانى ومحافظتى الشرقية والقليوبية؛ عرفانًا بما قدموه من بطولات وتضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته، تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء.

وقام اللواء أركان حرب، شريف العرايشى، قائد الجيش الثالث الميدانى، يرافقه كل من اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتكريم عدد من أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية بمقر قيادة الجيش الثالث الميدانى.

وفى محافظة الشرقية، قام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكريم عدد من أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء المحافظة الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، وذلك خلال الإحتفالية التى أقيمت بقصر ثقافة محافظة الشرقية.

وقام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وعبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتكريم عدد من أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة القليوبية خلال الاحتفالية التى أقيمت بمقر ديوان عام المحافظة؛ تقديرًا لتضحياتهم وبطولاتهم التى سُطرت فى سجلات الشرف بأحرف من نور.

وعبر أسر الشهداء والمصابين، عن إمتنانهم وتقديرهم للقوات المسلحة وحرصها على التواصل الدائم والمستمر معهم، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.

جمعية المحاربين القدماء شهداء ومصابى العمليات الحربية ذكرى تحرير سيناء الجيش الثالث الميدانى محافظ الشرقية
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