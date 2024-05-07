فلسطين والسعودية تستنكران اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات أردنية كانت بطريقها لغزة

رام الله/الرياض - (د ب أ)

استنكرت كل من فلسطين والسعودية بشدة اليوم الثلاثاء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأردن كانت في طريقها لقطاع غزة المحاصر.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن اعتداء مليشيات المستوطنين المتطرفين للمرة الثانية على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، يأتي في ظل تعميق وتوسيع حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا والمتواصلة لليوم 214 على التوالي، وبشكل يترافق مع تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستعمريه ضد شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأكدت الوزارة أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة ومستعمريها يتحدون إرادة السلام الدولية، ويواصلون عدوانهم في قتل المدنيين الفلسطينيين، إما بالقصف أو بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات اللازمة".

وطالبت الوزارة، "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، ولجم انتهاكات المستعمرين، وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل مستدام وإنساني لائق".

ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاعتداء مستوطنين إسرائيليين اليوم على قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأردن وكانت في طريقها لقطاع غزة المحاصر".

وأكدت "أن تكرار هذه الاعتداءات هو نتيجة لفشل قوات الاحتلال الاسرائيلي في القيام بمسؤولياتها في ظل القانون الإنساني الدولي ويعتبر تواطئاً ممنهجاً لمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة".

وشددت الوزارة على "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاضطلاع بمسؤوليته فيما يخص حماية وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة بما يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة هناك".

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أدانت اعتداء مستوطنين متطرفين، اليوم الثلاثاء، على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون "إيريز".

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إسرائيل مسؤولية الاعتداء على قوافل المساعدات، مشددا على أن فشل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بمسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وسماحها بهذه الاعتداءات، يعد خرقا لالتزاماتها القانونية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وجدد القضاة، دعوته للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف دولي واضح يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويفرض على إسرائيل ضرورة الالتزام بها، وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة ووقف اعتداءات المستوطنين عليها.

وقال إن قافلة المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعرضت، اليوم، إلى اعتداء من مستوطنين متطرفين وهي في طريقها نحو معبر بيت حانون "إيريز"، والعبث بحمولتها، إلا أنها تابعت مهمتها رغم الاعتداء، انطلاقا من الحرص الأردني على إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة، ووصلت وجهتها.