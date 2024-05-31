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بالشراكة مع مصر والأمم المتحدة.. الأردن يعلن استضافة مؤتمر دولي حول غزة

07:43 م الجمعة 31 مايو 2024

ملك الأردن عبدالله الثاني

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وكالات

أعلن الديوان الملكي الأردني، أن المملكة ستستضيف مؤتمرا دولياً للاستجابة الإنسانية في غزة في 11 يونيو بالشراكة مع مصر والأمم المتحدة.

وأضاف الديوان الملكي، اليوم الجمعة، أن المؤتمر يهدف للاستجابة الإنسانية في غزة وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي "للكارثة" الإنسانية في القطاع.

ويعقد المؤتمر بدعوة من ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعلى مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

ويشارك في المؤتمر قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب البيان.

ويسعى المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت إلى "تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة".

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