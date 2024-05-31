لضرب روسيا.. برلين تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الألمانية

وكالات

قال شتيفن هيبستريت الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، إن برلين منحت أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة زودتها بها ألمانيا لضرب أهداف داخل روسيا، وذلك بعد قرار أمريكي مماثل.

وأوضح هيبستريت، في بيان له اليوم الجمعة، أن "كييف لديها الحق بالدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي ضد الهجمات من مناطق داخل روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتعد الولايات المتحدة وألمانيا أكبر مقدمي المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا.