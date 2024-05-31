مسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي: حرب غزة لن تنتهي إلا بشرط واحد

وكالات

أكد مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي في صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنه "لن يكون هناك وقف للقتال في غزة دون الإفراج عن الأسرى، وذلك بعد يوم من قول الحركة الفلسطينية، إنها لن تتفاوض مع إسرائيل إلا إذا أنهت عملياتها في قطاع غزة أولًا.

ويقول المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن حماس "واهمة" إذا كانت تعتقد أن الحرب سوف تنتهي دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أنه "لن يحدث ذلك، إن إسرائيل تحارب في غزة، ستواصل القتال في غزة بكل قوتها، وإذا أرادوا هدنة لصالح سكان غزة يجب أن تكون فقط من خلال التفاوض على إطلاق سراح الأسرى".

وفيما سبق أكدت حماس، أنها أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولًا لإعلان الموافقة على مقترح الأخوة الوسطاء في الـ6 من مايو الجاري.

وتابعت الحركة في تصريح صحفي أمس الخميس: “لقد أبلغنا الوسطاء اليوم موقفنا الواضح أنه في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة استعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة”.