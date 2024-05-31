بعد إدانة والده جنائيًا.. ترامب جونيور: أمريكا تحولت إلى دولة من العالم الثالث

دافع دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس السابق، عن والده بعد دقائق من إدانة دونالد ترامب في قضية "شراء الصمت" يوم الخميس، وألقى باللوم على خصوم والده السياسيين.

صرح ترامب جونيور، في بيان نقلته شبكة ABC News: "لقد نجح الديمقراطيون في تحويل أمريكا إلى دولة من العالم الثالث". وأضاف مشيرًا إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة: "5 نوفمبر هو فرصتنا الأخيرة لإنقاذها".

إريك ترامب: حكم إدانة والدي سينتهي بفوزه رئيسًا

وتوجه إريك ترامب، الابن الأوسط للرئيس السابق، إلى منصة "إكس"، حيث غرد بأن حكم الإدانة سيؤدي إلى فوز ترامب في الانتخابات المقبلة. وكتب إريك: "قد يتم تذكر 30 مايو 2024 كيوم فوز دونالد جيه ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024". بينما لم يصدر رد فعل فوري من أفراد الأسرة الآخرين.

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تصريحات دونالد ترامب

ووصف دونالد ترامب الحكم بأنه "مزور" وانتقد الديمقراطيين قبل أكثر من خمسة أشهر من يوم الانتخابات.

وقال ترامب للصحفيين خارج محكمة مانهاتن الجنائية: "كانت هذه محاكمة مزورة من قبل قاضٍ متضارب كان فاسدًا. إنها محاكمة مزورة، وصمة عار". كما استهدف إدارة بايدن قائلًا: "لقد فعلت إدارة بايدن هذا من أجل إيذاء خصم سياسي".

تفاصيل القضية والإدانة

وحاكمت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب وأدانته في جميع التهم الجنائية الـ34 المتعلقة بدفع أموال سرية في عام 2016 للممثلة السينمائية ستورمي دانيلز. وفي أبريل الماضي، دفع ترامب ببراءته من لائحة الاتهام التي تتهمه بتزوير سجلات تجارية لتعزيز فرصه الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وبذلك، يصبح ترامب أول رئيس سابق يُدان بجريمة جنائية، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 11 يوليو.