الاحتلال يعلن إصابة 14 عسكريا بغزة خلال الـ24 ساعة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 14 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن 3657 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب 1843 منهم خلال العملية البرية في غزة.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية فقد هبطت مروحية إسعاف في مستشفى برزيلاي بعسقلان تنقل إصابات خطيرة من القتال في القطاع.