بعد دعوة جانتس لإجراء انتخابات مبكرة.. الليكود: إسرائيل بحاجة للوحدة بزمن الحرب

وكالات

رد حزب الليكود على دعوة حزب الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس، بحل الكنيست واجراء انتخابات مبكرة، إذ قال الليكود في ذروة الحرب تحتاج إسرائيل إلى الوحدة، وليس إلى الانقسام.

وأشار الليكود إلى أن حل حكومة الوحدة هو جائزة للسنوار واستسلام للضغوط الدولية وضربة قاضية لجهود تحرير الأسرى.

وقدم حزب معسكر الدولة بزعامة الوزير في المجلس الحربي بيني جانتس، مقترحا لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في شهر أكتوبر المقبل.

وفيما سبق نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤول أمريكي بارز قوله: إن إسرائيل لا تستطيع تحمل الانتظار 7 أشهر أخرى للتوصل إلى صفقة للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ولفت المسؤول البارز إلى أن كل يوم يمر تتزايد احتمالات عدم عودة الأسرى أحياء.