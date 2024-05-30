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BBC

التشيك: ليس لدينا مشكلة إذا هاجمت أوكرانيا الأراضي الروسية

04:19 م الخميس 30 مايو 2024

يان ليبافسكي وزير الخارجية التشيكي

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براغ - (د ب أ)

قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، للصحفيين اليوم الخميس، إن بلاده "ليس لديها مشكلة" في أن تستخدم أوكرانيا الذخائر التي زودتها بها براغ لضرب أهداف على الأراضي الروسية.

وقال ليبافسكي، قبل اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في براغ، "ليس لدى التشيك مشكلة في أن تدافع أوكرانيا عن نفسها ضد المعتدي".

وأضاف ليبافسكي أن ذلك يشمل "الهجمات التي يتعين شنها على الأراضي الروسية".

وقال ليبافسكي إن "هذه هي القاعدة بالنسبة للشحنات التي تأتي من التشيك."

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