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الشركة المالكة لسفينة تعرضت لهجوم حوثي: كانت محملة بحبوب ومتجهة إلى إيران

03:52 م الخميس 30 مايو 2024

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وكالات

أفادت مصادر بأن ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال، تعرضت لهجوم من الحوثيين في اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت تحمل شحنة من الحبوب متجهة إلى إيران، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأدرجت السفينة "لاكس" وجهتها بأنها الفجيرة في دولة الإمارات، ولكن اتضح اليوم الخميس أن وجهتها النهائية هي ميناء الخميني في إيران.

وحدد بيان صادر عن القوات البحرية الفرنسية المتمركزة في الإمارات والتي تقوم بدوريات في الشرق الأوسط، أن شحنة الحبوب الخاصة بالسفينة كانت متجهة إلى إيران.

إيران جزر مارشال الإمارات
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