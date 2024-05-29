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BBC

أطباء بلا حدود: الهجوم على رفح تسبب في تقلص الرعاية الصحية المقدمة للمدنيين

12:09 م الأربعاء 29 مايو 2024

أطباء بلا حدود

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(وكالات)

طالبت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بإنهاء "حملة الموت والدمار" التي تشنها في قطاع غزة.

وقالت أطباء بلا حدود، إن الهجوم المكثف على مدينة رفح، تسبب في حدوث تقليصًا إضافيًا في توفير الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إلى المحتاجين داخل المدينة الجنوبية.

وأفادت المنظمة في بيانها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بذبح المدنيين في غزة، وقصفهم بعد دفعهم إلى مناطق تقول عنها "آمنة".

واتهمت المنظمة قوات الاحتلال بممارسة العقاب الجماعي "الوحشي" بحق مئات الآلاف المدنيين في غزة.

أطباء بلا حدود الرعاية الصحية الهجوم على رفح طوفان الأقصى
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