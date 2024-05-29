المطبخ المركزي تعلن توقف العمل في مكتبها الرئيسي برفح

(وكالات)

أعلنت منظمة "المطبخ التجاري العالمي"، اليوم الأربعاء، توقف العمل في مطبخها الرئيسي بمدينة رفح جراء استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق في رفح.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، هجومًا على مخيمات النازحين في منطقة المواصي غربي رفح باستخدام القصف المدفعي، ليكون بذلك الهجوم الثالث خلال أسبوع.

ووقع خلال الهجوم عشرات الشهداء والجرحى، رغم إعلان إسرائيل سابقًا للمناطق المستهدفة كونها "آمنة".

وسبق واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 من العاملين في منظمة المطبخ المركزي أثناء أداء عملهم ما أدى لمقتلهم جميعًا، وسط إدانات عالمية للاحتلال.