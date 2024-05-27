طائرة من طراز بوينج.. إصابة 12 مسافرًا على متن رحلة للخطوط القطرية

وكالات

أُصيب 12 شخصًا بعد أن تعرضت رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى دبلن لمطبات هوائية فوق تركيا، أمس الأحد.

وأوضح مطار دبلن أن الرحلة كيو.آر 017، وهي بطائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر، هبطت قبل الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبلن (12:00 بتوقيت جرينتش)، تم استقبالها من قبل خدمات الطوارئ، بما في ذلك شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ.

وأصيب نحو 6 ركاب و6 من أفراد الطاقم في الحادث، بحسب ما أورده بيان مطار دبلن، الذي أضاف أن رحلة الخطوط الجوية القطرية، تعرضت لمطبات هوائية أثناء تحليقها فوق تركيا.

وأوضح مطار دبلن أنه يساعد الركاب والموظفين وأن العمليات لم تتأثر، ومن المقرر أن تنطلق رحلة عودة الطائرة إلى الدوحة، الرحلة QR018، كما هو مُتوقع، رغم أن إقلاعها سيتأخر.

وجاء هذا يأتي ذلك بعد أيام من إصابة 104 ركاب ومقتل رجل يعاني من مرض في القلب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، بعد تعرضها لمطبات هوائية شديدة.

وكانت الرحلة SQ321 من لندن إلى سنغافورة تحلق على ارتفاع 37000 قدم، الثلاثاء الماضي، عندما انخفضت الطائرة بشكل حاد، قبل أن ترتفع عدة مئات من الأقدام، بحسب بيانات تتبع الرحلة. ثم انخفضت مرارًا وتكرارًا وصعدت لمدة دقيقة تقريبًا.