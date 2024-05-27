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الكويت تستنكر العدوان الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح الفلسطينية

10:43 ص الإثنين 27 مايو 2024

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الكويت - (د ب أ)

أعربت دولة الكويت، اليوم الإثنين، عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي الجديد على خيام النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة مما أودى بحياة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم، أن "ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال وضد العُزّل من الفلسطينيين يكشف وبشكل جلي ارتكابها وأمام العالم أجمع لإبادة جماعية غير مسبوقة وجرائم حرب صارخة".

وطالبت بـ "تدخل فوري وحازم من المجتمع الدولي لإلزام تلك القوات بالانصياع لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح، وتوفير الحماية للشّعب الفلسطيني".

واستشهد 35 شخصًا على الأقل في غارة جوية شنتها إسرائيل بالقرب من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة استهدفت خياما للنازحين الفلسطينيين، وفقا لما قاله مسعفون فلسطينيون ليل الأحد.

الكويت العدوان الإسرائيلي خيام النازحين رفح الفلسطينية
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