بعد الهجوم على رفح الفلسطينية.. إسرائيل تعلن اغتيال قياديين بحركة حماس

كتب- محمد فتحي:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل، أن جيش الاحتلال أعلن اغتياله قياديين في حماس، هما: "ياسين ربيعة، وخالد النجار" في الهجوم على رفح الفلسطينية.

وبحسب القناة، فإن الهجوم تم تنفيذه في منطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح الفلسطنيية بناءً على معلومات استخباراتية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم أن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت قبل قليل مجمعا لحماس في رفح.

وفي بيان صدر عن جيش الاحتلال عقب المجزرة التي نفذها في شمال غربي مدينة رفح وسقط ضحيتها عشرات الشهداء من النساء والأطفال، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم على رفح جاء وفقا للقانون الدولي وجرى باستخدام أسلحة دقيقة.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استخدم في الهجوم ذخائر دقيقة ونفذه على أساس معلومات استخباراتية.

ومن جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن ارتكاب إسرائيل مجزرة قتل جماعي لنازحين فلسطينيين في رفح إمعان في رفض وتجاهل قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على المدينة. للمزيد من أخبار فلسطين (اضغط هنا)