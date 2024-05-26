جانتس يقدم اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

تل أبيب - (د ب أ)

قدم بيني جانتس، الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، إلى أمانة الحكومة اقتراحا لقرار بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر وحرب "السيوف الحديدية".

وكجزء من لجنة التحقيق، التي اقترح جانتس تشكيلها، سيتم التحقيق في جميع الأحداث، التي أدت إلى الحرب وصنع القرار على المستويين السياسي والعسكري بالإضافة إلى السلوك خلال الحرب نفسها، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم الأحد.

وكان جانتس قد هدد بالاستقالة من الحكومة، إذا لم يقدم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو خطة ما بعد الحرب لقطاع غزة بحلول 8 يونيو المقبل.

وبدأت حرب غزة بهجوم شنته حركة حماس الفلسطينية وغيرها من الجماعات المسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر، وقتل فيه نحو 1200 شخص واحتجز أكثر من 250 أسير تم نقلهم إلى قطاع غزة.