البيت الأبيض يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن والسيسي



وكالات

تواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، لمناقشة الجهود الجارية لتأمين الإفراج عن الأسرى ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

ورحب الرئيس بايدن بالتزام الرئيس السيسي بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة من مصر عبر معبر كرم أبو سالم على أساس مؤقت لتوزيعها في جميع أنحاء غزة، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان له اليوم.

وتابع البيت الأبيض في بيانه: "كما أعرب الرئيس بايدن عن التزامه الكامل بدعم جهود إعادة فتح معبر رفح بترتيبات مقبولة لمصر ووافق على إرسال فريق كبير إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات".

وأشار البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن شكر الرئيس السيسي مرة أخرى على جهوده منذ بداية الأزمة لضمان التدفق المستمر للمساعدة من مصر إلى غزة.

وحسب بيان البيت الأبيض، فإن الزعيمان تشاور أيضا بشأن مبادرات جديدة لتأمين الإفراج عن الأسرى إلى جانب وقف فوري ومستمر لإطلاق النار في غزة، مؤكدين التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين على البقاء على اتصال منتظم سواء بشكل مباشر أو من خلال فرق الأمن القومي العليا.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.