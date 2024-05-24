برلين تحتفل بمرور 75 عامًا على الدستور الألماني عبر مهرجان للديمقراطية

( د ب أ)

تحتفل العاصمة الألمانية برلين بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإقرار القانون الأساسي (الدستور الألماني) عبر مهرجان للديمقراطية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل في الحي الحكومي.

ومن المقرر تقديم برنامج متنوع في المهرجان الذي سيقام في الشوارع حول ديوان المستشارية ومبنى "باول لوبه هاوس" التابع للبرلمان الألماني.

ومن المقرر أيضا فتح "فيلا هامرشميت" في الحي الحكومي القديم بالعاصمة الألمانية السابقة بون أمام الجماهير غدا السبت. وتعتبر هذه الفيلا إلى جانب قصر بلفيو في برلين المقر الرسمي للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

ويعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس مخاطبة المواطنين في برلين اليوم، يشارك أيضا وزراء في الحكومة الاتحادية مثل وزير الصحة كارل لاوترباخ في المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام. ومن المقرر أن تقدم المغنية لينا ماير-لاندروت وفرقة "الرائعون الأربعة" عروضا غنائية في الحفل الختامي مساء الأحد.

وفي سبتمبر 1948 بدأ المجلس البرلماني في بون العمل على وضع القانون الأساسي، والذي تم إقراره في 8 مايو 1949 وأعلنه في 23 أيار/مايو من نفس العام رئيس المجلس البرلماني كونراد أديناور، وحتى عام 1990 كان يُطبق هذا الدستور في ألمانيا الغربية فقط.