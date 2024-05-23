شركة جوجل تعتزم مد أول كابل بحري يربط أفريقيا بأستراليا

واشنطن- (د ب أ)

قالت شركة جوجل، المملوكة لشركة ألفابت، إنها تعتزم مد أول كابل ألياف ضوئية تحت البحر يربط أفريقيا بأستراليا مباشرة، مما يساعد على دعم الوصول إلى خدمات الإنترنت في واحدة من أقل مناطق العالم تمتعا بالاتصالات.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الشركة قولها في تدوينة على موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، إن الكابل الجديد سيبدأ من كينيا ويتجه برا عبر أوغندا ورواندا والكونغو وزامبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا ثم يعبر المحيط إلى أستراليا.

وستعمل هذه البنية التحتية الجديدة على تحسين تغطية الاتصالات في القارة التي عانت هذا العام من تلف الكابلات.