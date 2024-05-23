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BBC

شركة جوجل تعتزم مد أول كابل بحري يربط أفريقيا بأستراليا

06:26 م الخميس 23 مايو 2024

شركة جوجل

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واشنطن- (د ب أ)

قالت شركة جوجل، المملوكة لشركة ألفابت، إنها تعتزم مد أول كابل ألياف ضوئية تحت البحر يربط أفريقيا بأستراليا مباشرة، مما يساعد على دعم الوصول إلى خدمات الإنترنت في واحدة من أقل مناطق العالم تمتعا بالاتصالات.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الشركة قولها في تدوينة على موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، إن الكابل الجديد سيبدأ من كينيا ويتجه برا عبر أوغندا ورواندا والكونغو وزامبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا ثم يعبر المحيط إلى أستراليا.

وستعمل هذه البنية التحتية الجديدة على تحسين تغطية الاتصالات في القارة التي عانت هذا العام من تلف الكابلات.

شركة جوجل شركة ألفابت كابل ألياف ضوئية أفريقيا أستراليا خدمات الإنترنت
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