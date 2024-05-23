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BBC

رويترز: العدل الدولية ستصدر قرارها بوقف إطلاق النار في غزة غدًا

11:42 ص الخميس 23 مايو 2024

محكمة العدل الدولية

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(وكالات)

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إنها ستعلن قرارها غدًا بشأن المطالبة بأمر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

وأضافت المحكمة الدولية، أن الحكم سيتضمن أيضًا تدابير الطوارئ ضد إسرائيل.

ويأتي ذلك في الوقت، الذي نقلت فيه صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن مصدر رفيع المستوى قوله إن المحكمة تستعد لإصدار حكم بوقف إطلاق النار في غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى لدى محكمة العدل من أجل التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب داخل قطاع غزة، ولحقتها مصر في الدعوى بعد اجتياح إسرائيل البري لمدينة رفح الفلسطينية والتي قالت تل أبيب إنها ستكون عملية "محدودة".

محكمة العدل الدولية وقف إطلاق النار غزة طوفان الأقصى
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