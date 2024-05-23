بعد مناورات الصين.. تايوان تضع وحداتها الصاروخية وطائراتها في حالة تأهب

كتبت- سلمى سمير:

صرحت تايوان، اليوم الخميس، أنها وضعت طائراتها والوحدات الصاروخية والبحرية والبرية في حالة تأهب بسبب التدريبات التي أعلنتها الصين حول الجزيرة "الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت الصين في مناورات عسكرية كبيرة حول جزيرة تايوان في إطار الرد على حضور وفدًا أمريكي لحفل تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينج تي والذي حضره عدد من الدول.

وخلال بيانها طالبت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وعدم تشجيع القوى الانفصالية بداخلها.