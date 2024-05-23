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الأولى منذ 4 أعوام ونصف.. قمة ثلاثية بين سول وطوكيو وبكين الأسبوع المقبل

10:09 ص الخميس 23 مايو 2024

كوريا الجنوبية والصين واليابان

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سول - (د ب أ)

من المقرر أن يعقد زعماء كوريا الجنوبية والصين واليابان قمة ثلاثية في سول الأسبوع المقبل، وهي قمة معلقة منذ فترة طويلة، والأولى منذ أربعة أعوام ونصف، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي في العاصمة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الخميس، عن النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي كيم تاي-هيو، قوله في مؤتمر صحفي، إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، سيجتمع مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في سول يوم الاثنين المقبل.

وسوف يعقد يون محادثات ثنائية مع لي شيانج وكيشيدا في المكتب الرئاسي، يوم الأحد المقبل.

وسوف تكون هذه أول زيارة يقوم بها لي تشيانج إلى كوريا الجنوبية منذ توليه مهام منصبه في مارس عام 2023.

قمة ثلاثية كوريا الجنوبية الصين اليابان
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