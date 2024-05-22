قوات الاحتلال تخلي مستشفى العودة شمالي غزة من الطواقم الطبية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخلي مستشفى العودة شمالي غزة من الطواقم الطبية.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قال في منشور على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، إن الطاقم الطبي داخل مستشفى العودة أبلغ عن وقوع هجوم، بعدا استهدف قناصة الاحتلال المبنى وأصاب صاروخ الطابق الخامس بالمستشفى.

وأشار أدهانوم إلى أن قرابة 148 موظفا و22 مريضا ومرافقيهم مازالوا محاصرين داخل المستشفى منذ الأحد الماضي.

وأضاف أدهانوم: "نحن قلقون للغاية بشأن سلامة المرضى المتبقين وموظفي المستشفى. نناشد ضمان حمايتهم، وتمكينهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والوقف الفوري لإطلاق النار"، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.