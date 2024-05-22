رئيس الأركان الأمريكي: علينا أن ندعم إسرائيل بأفضل المعدات العسكرية

وكالات

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية تشارلز براون، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أنه من الضروري أن تتدخل القوات الأمريكية لدعم العمليات الأمنية في غزة.

وأكد براون أنه "ليس من الضروري أن نتدخل بقواتنا لدعم العمليات الأمنية بغزة وبدل ذلك علينا أن ندعم إسرائيل بأفضل المعدات العسكرية".

وقدمت الولايات المتحدة حزم مساعدات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

لكن المساعدات الأمريكية واجهت انتقادات كبيرة من بعض النواب الأمريكيين في الكونجرس؛ إذ اعتبروها تتعارض مع "مذكرة الأمن القومي الأمريكي".