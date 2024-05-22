إعلان

BBC

رئيس الأركان الأمريكي: علينا أن ندعم إسرائيل بأفضل المعدات العسكرية

06:29 م الأربعاء 22 مايو 2024

رئيس الأركان الأمريكية تشارلز براون

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية تشارلز براون، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أنه من الضروري أن تتدخل القوات الأمريكية لدعم العمليات الأمنية في غزة.

وأكد براون أنه "ليس من الضروري أن نتدخل بقواتنا لدعم العمليات الأمنية بغزة وبدل ذلك علينا أن ندعم إسرائيل بأفضل المعدات العسكرية".

وقدمت الولايات المتحدة حزم مساعدات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

لكن المساعدات الأمريكية واجهت انتقادات كبيرة من بعض النواب الأمريكيين في الكونجرس؛ إذ اعتبروها تتعارض مع "مذكرة الأمن القومي الأمريكي".

تشارلز براون رئيس الأركان الأمريكي دعم إسرائيل بأفضل المعدات العمليات الأمنية في غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الكويت ترحب بقرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين

إعلان

إعلان

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.. موعد ظهورها بالاسم ورقم الجلوس في مدارس الجيزة
بيان مهم من وزارة الإسكان بشأن تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة
أيرلندا تعترف بدولة فلسطين
انخفاض خادع.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع جديد في الحرارة وموعد التراجع