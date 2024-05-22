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الأردن: هناك دول ستنضم لإسبانيا والنرويج وإيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين

02:14 م الأربعاء 22 مايو 2024

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عمان - (بي بي سي)

رحَب الأردن باعتراف بقرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بفلسطين كدولة، واصفاً موعد القرار بالمهم "كونه يأتي بعد قرار الجمعية العامة الذي صوتت عليه معظم دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الهنغاري، إن "قرار اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين، هو خطوة مهمة أساسية للتأكيد على ان طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأشار الصفدي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إلى أن هناك دولا أخرى ستنضم لإسبانيا والنرويج وأيرلندا للاعتراف بفلسطين كدولة.

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الأردن إسبانيا النرويج إيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين أخبار BBC
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