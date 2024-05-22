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وزير المالية الإسرائيلي: لا ننوي تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

12:12 م الأربعاء 22 مايو 2024

بتسلئيل سموتريتش

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ًصرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا ينوي تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر.

وأفاد سموتريتش، أنه تقرر إلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد طالب الولايات المتحدة خلال كلمته في جلسة جامعة الدول العربية المنعقدة في البحرين، بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها.

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي تحويل أموال الضرائب السلطة الفلسطينية
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