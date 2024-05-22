الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو دول العالم للاقتداء بقرار إسبانيا وأيرلندا والنرويج
القاهرة - (بي بي سي)
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ترجيبه باعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين.
وقال أبو الغيط عبر منصة إكس: "أحيي وأشكر الدول الثلاث علي تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".
وأضاف قائلا: "أبارك لفلسطين على هذا التطور الإيجابي".
كما دعا أبو الغيط "الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة".
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