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الأمين العام لجامعة الدول العربية يدعو دول العالم للاقتداء بقرار إسبانيا وأيرلندا والنرويج

12:11 م الأربعاء 22 مايو 2024

أحمد أبو الغيط

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القاهرة - (بي بي سي)

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ترجيبه باعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين.

وقال أبو الغيط عبر منصة إكس: "أحيي وأشكر الدول الثلاث علي تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".

وأضاف قائلا: "أبارك لفلسطين على هذا التطور الإيجابي".

كما دعا أبو الغيط "الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة".

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