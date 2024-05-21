صور| بعد وفاة رئيسي.. ما الدول التي أعلنت حدادًا وطنيًا اليوم للتضامن مع إيران؟

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء حول أسئلة امتحانات اللغة

بي بي سي

بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جراء تحطم مروحية كانت تقله إلى مدينة تبريز ومعه وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وبعض المرافقين، أعلنت طهران الحداد لمدة 5 أيام.

وتوالت البيانات والتصريحات الرسمية من رؤساء وقادة الدول لتعزية إيران في وفاة رئيسها جراء الحادث الآليم، فيما اتحذت عدة دول خطوة إضافية بإعلان الحداد الوطني على إبراهيم رئيسي.

أعلن لبنان وسوريا، وهما من أقرب حلفاء طهران في الشرق الأوسط، الحداد لمدة ثلاثة أيام على رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي لقي مصرعه في نفس حادث تحطم المروحية، مع مرافقيهما.

كما أعلن العراق، وهو بلد مجاور وله علاقات وثيقة للغاية مع إيران، يوم حداد وطني.

ومن المتوقع اليوم إقامة فعاليات تذكارية في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في العراق وإغلاق الطرق في البلاد.

وأعلنت كل من باكستان والهند وتركيا أيضاً يوم حداد وطني لإظهار الاحترام للرئيس الإيراني الراحل.

وتحطمت مروحية الرئيس الإيراني بينما كان في طريقه إلى مدينة تبريز في طريق عودته من محافظة أذربيجان الشرقية حيث كان يفتتح سد على الحدود مع أذربيجان والذي التقى خلاله الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وبحسب الهلال الأحمر الإيراني فقد تحطمت الطائرة على ارتفاع 2500 متر عقب اصطدامها بالجبل، ما أدى لمقتل الرئيس ومرافقيه على الفور.