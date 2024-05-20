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دول الخليج تتضامن مع طهران عقب وفاة الرئيس الإيراني

03:33 م الإثنين 20 مايو 2024

مجلس التعاون الخليجي

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الرياض - ( د ب أ )

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم الإثنين، تضامنها مع طهران في الظروف العصيبة عقب وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه بعد تحطم مروحية تقلهم.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بيان اليوم، "عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة إيران وشعبها في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق إثر الحادث المؤسف لتحطم طائرتهم".

وأكد البديوي "على تضامن مجلس التعاون مع حكومة وشعب إيران في هذه الظروف العصيبة، ومجدداً لعائلات الضحايا خالص العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل".

مجلس التعاون الخليجي طائرة الرئيس الإيراني وفاة الرئيس الإيراني جاسم محمد البديوي
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