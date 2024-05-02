إعلان

BBC

بريطانيا: الأميرة تشارلوت تحتفل بعيد ميلادها التاسع اليوم

02:43 م الخميس 02 مايو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

لندن - (د ب أ)

تحتفل الأميرة تشارلوت في بريطانيا، بعيد ميلادها التاسع، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم ، بأنه من المتوقع أن يقوم أمير وأميرة ويلز بنشر صورة جديدة لابنتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالا بهذه المناسبة، وذلك تماما مثلما فعلا في عيد ميلاد ابنهما الاصغر، الأمير لويس، الأسبوع الماضي.

ويأتي يوم عيد ميلاد تشارلوت، بينما تخضع والدتها كيت للعلاج من مرض السرطان، حيث تبتعد عن المشاركة في أداء واجباتها الرسمية منذ بداية العام.

جدير بالذكر أن تشارلوت، الثالثة في ترتيب ولاية العرش، تذهب إلى مدرسة "لامبروك" الخاصة المختلطة والتي تقع بالقرب من أسكوت في بيركشاير، وتحب الرقص، ولا سيما الباليه ورقص النقر بالاقدام.

الأميرة تشارلوت لندن بريطانيا عيد ميلاد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماكرون يلوح بإرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا

إعلان

إعلان