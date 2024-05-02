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إذاعة الاحتلال: إسرائيل تبدي استعدادًا للانسحاب من محور نتساريم كثمن لإبرام صفقة

12:02 م الخميس 02 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين، اليوم الخميس، إن إسرائيل تبدي استعدادا لبحث الانسحاب من محور نتساريم كثمن باهظ لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن المفاوض الإسرائيلي خفف من اشتراطاته وأبدى مرونة "نوعا ما" بشأن انسحاب الجيش من محور نتساريم الواصل ما بين شمال وجنوب مدينة غزة.

وأمس الأول الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن تحقيقا أوليا يظهر أن الجنديين اللذين أعلن مقتلهما في محور نتساريم بغزة قُتلا عن طريق الخطأ بقذيفة دبابة تابعة للجيش.

وكان جيش الاحتلال الإسرئيلي، أعلن مقتل ضابطين وإصابة 2 آخرين في انفجار بمبنى إقامتهما قرب ثكنة "نتساريم" بوسط غزة.

وكشف الاحتلال في بيانه، أن الرقيب "عيدو أبيب" والرقيب "كالكيدان مهري" قتلا في انفجار بمبنى إقامتهم قرب ممر نتساريم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الانسحاب من محور نتساريم طوفان الأقصى
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