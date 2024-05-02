حادث غرق في إسرائيل.. إنقاذ 6 طلاب ابتلعتهم أمواج البحر الميت واستمرار البحث عن مفقودين

وكالات

نجحت فرق الإنقاذ الإسرائيلية، في انتشال 6 طلاب من المدارس الدينية، بعد أن جرفتهم مياه البحر الميت أثناء احتفالية جماعية على شاطئ "نفيه مدبار".

وتجري فرق الإنقاذ الإسرائيلية، منذ مساء أمس الأربعاء، عمليات بحث عن مفقودين آخرين واستعانت بمُسيّرات ومروحية شرطية خلال عمليات البحث عن الطلاب.

وتلقت الشرطة الإسرائيلية، بلاغات تفيد بفقدان 6 طلاب خلال الاحتفالية، ودفعت الشرطة بمروحية من أجل البحث عنهم، قبل أن تدفع بمُسيّرات، لتتمكن في النهاية من تحديد موقع المفقودين، بينما كانوا يسبحون في اتجاه الشاطئ.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش ساعدت في عمليات البحث، وفي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين الذين عُثر عليهم، كما دفع الجيش بطائرة مُسيّرة أسهمت في عمليات البحث والإنقاذ.

ويستضيف الشاطئ بشكل عام الآلاف من الزوار خاضة العائلات الإسرائيلية، الذين يعتمدون على المسابح المطلة على البحر الميت.