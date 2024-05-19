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BBC

علقت وسط عاصفة.. امرأة توثق لحظات الرعب داخل سياراتها

01:22 م الأحد 19 مايو 2024

عاصفة ارشيفية

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وكالات

وثقت امرأة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، لحظات الرعب التي عاشتها داخل سياراتها عندما علقت وسط عاصفة قتلت 5 أشخاص على الأقل.

وضربت أمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترًا بالساعة رابع أكبر مدينة أميركية الخميس، ما أدّى إلى تناثر الزجاج في شوارع وسط المدينة جراء تحطّم النوافذ.

وتساقطت أشجار وأعمدة كهرباء في مناطق سكنية فيما قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن إعصارًا قمعياً ضرب ضاحية سايبرس.

ومن بين الضحايا امرأة كانت تبلغ 85 عامًا توفيت بعدما ضرب البرق منزلها المتنقّل واشتعلت فيه النيران، حسبما قال عمدة مقاطعة هاريس إيد غونزاليز.

مدينة هيوستن عاصفة أمطار
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