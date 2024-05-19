إصابة 2 إثر انفجار قنبلة يدوية في كنيسة بالفلبين

مانيلا - (د ب أ)

أصيب اثنان من مرتادي كنيسة في مدينة كوتاباتو سيتي بالفلبين، إثر انفجار قنبلة يدوية داخل الكنيسة الكاثوليكية، صباح اليوم الأحد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلبينية.

ووقع الهجوم عند حوالي الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث شاهد أحد الحراس رجلين على متن دراجة نارية، يلقيان قنبلة يدوية في المكان قبل أن يلوذا بالفرار، بحسب ما قاله المسؤول المحلي، كاجوي عمر باساويلان.

ومن جانبه، قال عمدة المدينة بروس ماتابالاو، إن حكومة المدينة ستمنح مكافأة لأي شخص يمكنه الادلاء بمعلومات بشأن الجناة.

وقال ماتابالاو في بيان له: "لنحارب جميعا العنف والإرهاب. إن الهجوم يعد عدم احترام صريح للكنيسة الرومانية الكاثوليكية وأتباعها".