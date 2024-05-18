عقب تهديد جانتس بالاستقالة.. وزير إسرائيلي: اقترح عليه تقديمها غدًا

مصراوي

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم السبت، إن الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس "يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه وأقترح عليه الاستقالة غدا".

وأشار كرعي إلى أن جانتس يريد جلب السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة، موضحا أن حكومة الحرب أصبحت يسارية منذ فترة طويلة ووسيلة لإضعاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية.

بدوره، هاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم السبت، جانتس عقب تصريحاته، واصفا إياه بـ "قائد صغير ومخادع كبير".

ولفت بن غفير إلى أنه منذ اللحظة الأولى لانضمام جانتس للحكومة كان يركز بشكل أساسي على تفكيكها، مؤكدا أن رحلات الوزير بمجلس الحرب إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.

وأضاف بن غفير، أن "من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية فهو كاذب ومنافق". وكان الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس قال في بيان، اليوم السبت، إن "منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم نعيش حربا وجودية"، مشيرا إلى أن هذه المعركة الكبيرة كشفت ما يعانيه المجتمع الإسرائيلي بعد الإخفاق الكبير.

وأكد جانتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سوف نهزم أعداءنا ونحمي أبناءنا ونضمن مستقبل دولة إسرائيل"، مضيفا "في الائتلاف الحكومي الذي دخلناه مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش".

وأوضح جانتس أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول، مؤكدا أن من يتحكمون في دولة إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن وأن جزء من السياسيين يفكرون فقط بأنفسهم.

وأشار جانتس إلى أن إسرائيل تنتصر في الحرب فقط إذا كانت لها بوصلة استراتيجية واضحة، لافتا إلى أن هناك حاجة لتغيير فوري و"لن نترك الأمور على حالها".

وشدد جانتس على أن هناك حاجة لتغيير استراتيجي واتخاذ قرارات حقيقية، مشيرا إلى أنه يجب على القيادة أن ترى الصورة الأوسع وتحدد المخاطر وتبلور استراتيجية قومية حديثة.

وأمهل جانتس، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الثامن من يونيو لوضع استراتيجية شاملة للحرب، مشددا على ضرورة العمل على إعادة مواطني الشمال إلى منازلهم بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف جانتس "إذا كنا قد تجاوزنا هتلر فبإمكاننا تجاوز ما فعله السنوار وخامنئي".

وهدد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، نتنياهو بالتوجه إلى إجراء انتخابات إذا واصل المضي قدما في طريقه الحالي، موضحا أنه سينسحب من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو التوقعات.