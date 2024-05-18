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BBC

حالة رئيس الوزراء السلوفاكي تقترب من التوقعات "الإيجابية"

06:19 م السبت 18 مايو 2024

رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو

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براتيسلافا - (د ب أ)

قال وزير سلوفاكي اليوم السبت إن حالة رئيس الوزراء روبرت فيتسو ما زالت خطيرة ولكن أحدث جراحة أجريت له ساعدت في تحول "توقع مسار المرض إلى الجانب الإيجابي"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وبعد ثلاثة أيام من تعرض فيتسو لعدة جروح جراء الإصابة بعدة أعيرة نارية في محاولة اغتيال، استعاد وعيه وصارت حالته مستقرة حيث يرقد في وحدة رعاية مركزة بمستشفى في مدينة بانسكا بايستريتشا بوسط سلوفاكيا.

وأفاد وزير الدفاع روبرت كاليناك بأن نقله إلى العاصمة براتيسلافا غير محتمل في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف كاليناك في مؤتمر تلفزيوني بعد زيارة رئيس الوزراء: "لا أعتقد أنه من المتوقع أن يخضع لجراحة أخرى في الوقت الحالي".

روبرت فيتسو سلوفاكيا
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